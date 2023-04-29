В автоаварии на Вольском тракте пострадали трое

Фото: Облспас

Сегодня ночью, 29 апреля, в Саратове в автоаварии пострадали трое, сообщили в Облспасе.

Спасатели получили вызов в 3:12, сообщалось, что на Вольском тракте водитель автомобиля ВАЗ-2112 столкнулся с опорой освещения. Мужчину 1988 года рождения госпитализировали при помощи реанимации Облспаса, а двух других мужчин (1985 и 2000 годов рождения) доставили в больницу Центр медицины катастроф.

Министр здравоохранения области Олег Костин рассказал о пострадавших в своем Telegram-канале. По его данным, 34-летний мужчина в тяжелом состоянии: у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и травма груди. Другие два мужчины (37 и 22 года) получили схожие повреждения, они находятся в средней степени тяжести.

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