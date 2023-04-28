Саратов встал в 8-балльных пробках в пятницу

Сегодня. 28 апреля, Саратов ожидаемо встал в 8-балльных пробках. Это видно по «Яндекс.Картам».
Трудно проехать по улицам Мичурина, Горького, Сакко и Ванцетти. Ограничено движение на двух участках на Радищева.
Пробки также наблюдаются на улицах Чернышевского и Большой Садовой. Большой затор образовался перед мостом Саратов-Энгельс.
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