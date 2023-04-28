В Энгельсе состоялась церемония открытия Парты памяти героя СВО

Источник: Сайт Единой России

В Энгельсе прошло открытие Парты, посвященной памяти военнослужащего Антоне Ленченко.

В ходе военной операции 8 августа 2022 года героически погиб военнослужащий, защищавший жителей Донбасса, Антон Ленченко. Для сохранения памяти о его подвиге состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовали региональный координатор партпроекта «Историческая память», депутат Саратовской облдумы Юлия Литневская, представители «Боевого Братства», родители, друзья и одноклассники Антона Левченко, коллектив и ученики школы.

Координатор проекта в Энгельсе Мария Свистунова отметила: «О потерях всегда говорить тяжело и больно, а когда из жизни уходят такие достойные и героические люди, как Антон, делать это тяжелее вдвойне. Мы склоняем головы в память о Герое, погибшем, защищая нашу Родину».

Образовательный проект «Единой России» позволяет школьникам узнавать о выдающихся поступках своих земляков, которые проявили мужество и другие значимые качества. В рамках данной программы на парте размещается QR-код со ссылкой на информацию о героях. Возможность сидеть за такой партой дается ученикам за особые достижения в учебе и активное участие в жизни школы.

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