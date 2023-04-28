В Энгельсе произошел пожар на бульваре Роз

МЧС России

В Энгельсе пожарные тушили возгорание на бульваре Роз. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает региональное управление МЧС.

Как сообщает ведомство, в 14.33 на пульт 01 поступил сигнал о возгорании на улице Тельмана 150/7. В кафе «Донна Пицца» загорелась фритюрница.

На тушение выезжали три пожарных расчета. В результате возгорания никто не пострадал.

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