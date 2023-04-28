Ремонтные работы в школах Саратова завершатся в августе

Источник: сайт Единой России

В рамках федеральной программы окончание капитального ремонта в саратовских школах планируется за месяц до начала занятий. Руководители учебных заведений смогут подготовить помещения для занятий и уложиться в график.

На площадке регионального отделения «Единой России» провели обсуждение, связанное с вопросами нацпроекта «Новая школа». Председатель комитета областной Думы по вопросам образования и культуры Александр Блатман провел совещание, в ходе которого отметил положительное отношение родителей, которые активно вовлечены в процесс контроля за школами и могут наблюдать за этапами ремонта.

Министр образования области Ирина Чинаева рассказала о том, как ведутся работы на объектах. В рамках программы проводится ремонт на 8 участках. На данный момент больших результатов удалось достичь в Ивантеевке и Балашове. Школы, которые вызывают опасения по срокам готовности, будут поставлены на особый контроль.

Депутат Александр Бурмак высказался о необходимости окончания ремонта за месяц до занятия. Такое предложение ориентировано в первую очередь на то, чтобы дать дополнительное время школам на проведение капитальной уборки.

Руководитель фракции «Единой России» в облдуме Алексей Антонов, который также следит за ремонтом школы №77 на своем избирательном округе, отметил важность открытого обсуждения на региональном уровне любых нареканий во время проведения работ от родителей или местных координаторов проекта.

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