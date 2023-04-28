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В Саратове мемориальному комплексу «Журавли» хотят вернуть исторический облик. Об этом сегодня, 28 апреля, обсуждали на заседании градозащитного общественного совета при Саратовской областной думе.

С таким предложением выступил сын архитектора Юрия Менякина – Иван Менякин.

Юрий Менякин очень долго думал над идеей мемориального комплекса. Реконструкция «Журавлей» была проведена более 20 лет назад, поэтому многие элементы утратили свой вид.

Члены совета поддержали идею направления обращения к властям.

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