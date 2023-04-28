На проект моста на Сокурском тракте выделят 55 миллионов рублей

фото: Архив КП
Фото: Даниил ОПАРИН
На проект моста на Сокурском тракте в Саратове выделят 55 миллионов рублей. Такое решение было принято сегодня, 28 апреля, в ходе голосования в облдуме.
На проектно-изыскательские работы по строительству путепровода через железнодорожные пути на Сокурском тракте планируется направить 55,1 миллиона.
Благоустройство территории Лицея № 107 обойдется региону в 2,4 миллиона, а содержание учреждений комитета по физкультуре и спорту в 3,5 миллиона.
Соотношение доходов и расходов составит 28 миллиарда 15 миллионов рублей к 29 миллиардам 227 миллионам рублей.
Проект поддержали 28 депутатов, 1 воздержался.
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