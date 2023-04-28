Лада Мокроусова подтвердила планы введения платных парковок в Саратове

Архив КП

Глава Саратова Лада Мокроусова подтвердила планы введения платных парковок в городе. Об этом сегодня, 28 апреля, мэр города подтвердила на заседании городской думы.

По словам Мокроусовой, многие саратовцы поддерживают идею создания платных автомобильных парковок. Особенно это касается центральной части города.

В связи с нехваткой парковочных мест, машины часто оставляют на проезжей части, что значительно сужает проезжую часть зимой.

-Платные парковки необходимы, но это необходимо обсуждать с жителями и депутатами, вовлекать общественность, - добавила глава города.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.