Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 11:30

Лада Мокроусова подтвердила планы введения платных парковок в Саратове

Сроки введения парковок пока не уточняются
Нарина Балаян
Архив КП

Архив КП

Глава Саратова Лада Мокроусова подтвердила планы введения платных парковок в городе. Об этом сегодня, 28 апреля, мэр города подтвердила на заседании городской думы.

По словам Мокроусовой, многие саратовцы поддерживают идею создания платных автомобильных парковок. Особенно это касается центральной части города.

В связи с нехваткой парковочных мест, машины часто оставляют на проезжей части, что значительно сужает проезжую часть зимой.

-Платные парковки необходимы, но это необходимо обсуждать с жителями и депутатами, вовлекать общественность, - добавила глава города.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.