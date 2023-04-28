Боец из Саратовской области сбил вражеский беспилотник из автомата

Фото: Черные Гусары
Саратовский боец сбил вражеский беспилотник из автомата. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает Телеграм-канал гвардейской Александрийской бригады «Черные гусары».
По данным публикации, боец с позывным «Ворчун» - доброволец-контрактник из Саратовской области.
Услышав жужжание над головой, он схватил автомат и выстрелил в беспилотник. Точным попаданием командир отделения одного из батальонов сбил ударный БПЛА «Химера».
- Взрыв сопровождался появлением какого-то белого дыма, поэтому я принял решение отвести отделение на безопасное расстояние, - рассказал саратовец.
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