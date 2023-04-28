Фото: архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Саратове на пять дней закроют железнодорожный переезд в Ленинском районе. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.
В связи с ремонтными работами движение через железнодорожный переезд Трофимовский – 2 – Зоринский будет временно закрыто:
-1 мая с 21.30 до 00.30 2 мая;
-2 мая с 13.10 до 16.10;
-3 мая с 14.10 до 16.10;
-4 мая с 20.20 до 23.20;
-5 мая с 13.40 до 16.45.
Водители смогут объехать участок через проспект Строителей, по улице Шехурдина, а также по Московскому шоссе.
- Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки, - сообщили в пресс-службе ПривЖД.
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