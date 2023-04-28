Фото: Архив КП

Минтруда напомнило саратовцам о предстоящих майских выходных. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает министерство труда и социальной защиты региона.

Праздник весны и труда в этом году выпадает на понедельник. На первые майские праздники жители региона, работающие в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд, с 29 апреля по 1 мая. Что касается «шестидневки», для таких работников выходные дни с 30 апреля по 1 мая.

Следующие праздничные нерабочие дни для горожан станут 8 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе выходными будут 4 дня- с 6 по 9 мая. Для работающих в режиме «шестидневки» -на один выходной меньше – с 7 по 9 мая.

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