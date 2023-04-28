Фото: Архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратовской области в этом году выплаты к 9 мая получат 209 ветеранов. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает региональное отделение социального фонда России.

Выплата производится в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 2019 года. Ежегодно участники и инвалиды Великой Отечественной Войны получают по 10 тысяч рублей.

На сегодняшний день в Саратовской области проживает 175 участников и 34 инвалида ВОВ.

-Выплата носит беззаявительный характер и осуществляется в апреле одновременно с другими пенсионными и социальными выплатами, - пояснили в СФР.

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