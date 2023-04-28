Кумысная поляна. Фото: МинИнформ64 Z

Администрация Саратова выставила на продажу участок у Кумысной поляны.

Всего под индивидуальное жилищное строительство на продажу выставлены три земельных участка.

Один из них расположен в микрорайоне Лазурный поселка Рейник, рядом с въездом на Кумысную поляну. На противоположной стороне дороги находится лес.

Такой участок чиновники продают за 1,778 миллиона рублей.

Кроме того, выставлены на продажу еще два участка. Один из них также расположен недалеко от Кумысной поляны, на 9-ой дачной. Его площадь 237 квадратных метра оценена в 215 тысяч рублей.

Также, недалеко от Волги, в полукилометре от Красного Текстильщика чиновники продают землю площадью 340 квадратных метра за 110 тысяч рублей.

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