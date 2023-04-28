В Саратове после ДТП ночью 19-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

Фото: Госавтоинспекция

После ДТП на Строителей 19-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. О подробностях ночной смертельной автоаварии рассказал глава минздрава области Олег Костин.

Напомним, авария произошла этой ночью, 28 апреля, в Солнечном, рядом с остановкой «Проспект Строителей».

По сведениям Костина, 24-летний водитель ВАЗ-2115 врезался в металлическое ограждение и погиб на месте еще до приезда скорой помощи.

Его пассажирка, 19-летняя саратовчанка, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Девушку доставили в Городскую клиническую больницу №1.

- В ликвидации медико-санитарных потерь дорожно-транспортного происшествия принимала участие 1 бригада экстренного реагирования территориального центра медицины катастроф областной станции скорой медицинской помощи, - добавил министр здравоохранения области.

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