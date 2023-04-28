Саратовцев порадует погода в последнюю пятницу апреля

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, в пятницу 28 апреля, в Саратове и области будет теплая и безветренная погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре региона.

Ночью воздух прогреется до +6…+11, днем уже по-летнему тепло – 21-26 градусов.

Прогнозируется легкий неустойчивый ветер с северо-запада. Во всей губернии день будет малооблачным и ясным.

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