В Саратове отреставрировали памятник героям-химикам

Мемориал после ремонта

В День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в Саратове открыли отреставрированный памятник героям-химикам, о чем сообщает правительство региона.

На протяжении многих лет памятник медленно разрушался. Местные жители обратились к главе Кировского района Сергею Пилипенко с просьбой отреставрировать памятник. Работы как раз закончили к памятной дате. В честь военных химиков был организован митинг-концерт.

На мероприятие были приглашены председатель Кировского отделения общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Вячеслав Жуков, начальник химических войск генерал-полковник Владимир Пикалов, ветераны- чернобыльцы, а также представители администрации и инициативной группы микрорайона.

Участники митинга почтили память ликвидаторов и жертв трагедия минутой молчания. Затем к памятнику возложили цветы.

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