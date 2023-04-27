Саратовцы смогут принять участие в программе «Онкопатруль»

Фото: Олег Костин

В Саратове началась реализация программы «Онкопатруль». Мероприятия ориентированы на просвещение онкологических заболеваниях с целью сохранения здоровья россиян. Саратов стал 24 регионом, где реализуется программа. В рамках данного проекта будут проходить мероприятия для медиков и проверка здоровья населения.

Третья конференция включает семинары по темам и практический мастер-класс. Ведущие специалисты расскажут о формировании онконастороженности и раннем выявленим рака для акушер-гинекологов, терапевтов, урологов, дерматологов, УЗИ-специалистов, пульмонологов, аллергологов и лучевых диагностов.

Для 150 преподавателей СГТУ будет проведена проверка состояния здоровья. В то же время будут возможны консультации по онкологи, – гинекологии, маммологии, урологии, абдоминальной и торакальной хирурги и УЗИ-диагностика.

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