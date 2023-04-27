В Питерском районе тело пенсионерки обнаружили в реке

В Питерском районе Саратовской области днем 27 апреля, обнаружили мертвой 60-летнюю женщину. Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.
Тело выловили из реки Солянка в районе станции Питерка.
Следователь СК совместно с экспертами осмотрели место происшествия. Следов насильственной смерти на трупе обнаружено не было.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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