В Питерском районе тело пенсионерки обнаружили в реке

В Питерском районе Саратовской области днем 27 апреля, обнаружили мертвой 60-летнюю женщину. Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.

Тело выловили из реки Солянка в районе станции Питерка.

Следователь СК совместно с экспертами осмотрели место происшествия. Следов насильственной смерти на трупе обнаружено не было.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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