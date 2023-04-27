В парке у набережной в Энгельсе очевидцы заметили крупную черную змею

Скриншот из видео из Телеграм-канала "Энгельс онлайн"

В парке у набережной в Энгельсе очевидцы заметили крупную змею. Соответствующее видео было опубликовано сегодня, 27 апреля, в Телеграм-канале «Энгельс онлайн».

На прикрепленном видео достаточно крупная черная змея ползет вдоль дорожки в парке. По мнению покровчан, они заметили ужа.

– Сегодня днем гуляли в парке, в центре на Набережной Энгельса. По земле ползают ужи. В метрах 150 детская площадка!! Будьте осторожны!!! – написал автор поста, пожелавший остаться анонимным.

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