В парке у набережной в Энгельсе очевидцы заметили крупную черную змею

Скриншот из видео из Телеграм-канала "Энгельс онлайн"
В парке у набережной в Энгельсе очевидцы заметили крупную змею. Соответствующее видео было опубликовано сегодня, 27 апреля, в Телеграм-канале «Энгельс онлайн».
На прикрепленном видео достаточно крупная черная змея ползет вдоль дорожки в парке. По мнению покровчан, они заметили ужа.
– Сегодня днем гуляли в парке, в центре на Набережной Энгельса. По земле ползают ужи. В метрах 150 детская площадка!! Будьте осторожны!!! – написал автор поста, пожелавший остаться анонимным.
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