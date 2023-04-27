В Саратове ветеринары из госучреждения хотят купить новый черный «Москвич 3» с кожаным салоном

Интерьер нового "Москвич 3" / Архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Государственное учреждение "Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных" планирует закупить новое авто – «Москвич 3» черного цвета и с кожаным салоном. Соответствующий слот появился на портале Госзакупок.

Максимальная цена, по которой саратовские ветеринары намерены приобрести автомобиль, составляет 2,06 миллиона рублей. В эту сумму стоимости контракта должна быть включена гарантия на три года или 100 тысяч километров пробега.

Для «оперативного передвижения ветеринарных врачей» в автомобиле необходимо наличие люка в крыше, руля с кожаной обивкой, камер заднего вида и датчиков парковки. Автомобиль обязательно должен быть передан заказчику в течение трех дней с момента подписания контракта.

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