Саратовской области с импортозамещением поможет Китай. Об этом сегодня, 26 апреля, в ходе круглого стола в СГЮА заявил чрезвычайный полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Представитель Китая отметил, что импортозамещение является важнейшей задачей для нашей страны, восточные партнеры готовы помочь России, и Саратовской области в частности, с поставками любого необходимого оборудования, а также помочь с локализацией производства в РФ.

Чжан Ханьхуэй отметил также рост спроса на отечественную продукцию у граждан Китая и привел в пример сельскохозяйственные товары из России.

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