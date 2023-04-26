В четверг жители СХИ в Саратове останутся без воды на сутки, сообщили в пресс-службе КВС.
Отключения связаны с плановыми работами по подготовке коммуникаций к осенне-зимнему периоду.
С 9 утра завтра, 27 апреля, до 8:00 следующего дня без воды останутся жители следующих улиц и адресов:
- Ароновой; - Аэропорт, СХИ (секция № 1, 2, 3, 4); - Высокая (дома № 10, 12); - Жуковского; - Осипова; - Планерная (дом № 12 «б»); - Танкистов (дома № 80 «а», 86).
Коммунальщики организуют подвоз питьевой воды по заявкам районной администрации.
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