В четверг жители СХИ в Саратове останутся без воды на сутки, сообщили в пресс-службе КВС.

Отключения связаны с плановыми работами по подготовке коммуникаций к осенне-зимнему периоду.

С 9 утра завтра, 27 апреля, до 8:00 следующего дня без воды останутся жители следующих улиц и адресов:

- Ароновой; - Аэропорт, СХИ (секция № 1, 2, 3, 4); - Высокая (дома № 10, 12); - Жуковского; - Осипова; - Планерная (дом № 12 «б»); - Танкистов (дома № 80 «а», 86).

Коммунальщики организуют подвоз питьевой воды по заявкам районной администрации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.