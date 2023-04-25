За майские праздники аэропорт «Гагарин» в Саратове обслужит более сотни авиарейсов

Саратовский международный аэропорт «Гагарин» в период майских праздников планирует обслужить до 125 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Регулярные и чартерные пассажирские рейсы из Саратова в мае будут выполняться по 11 направлениям, среди них окажутся и международные – в Армению и Турцию. Так, авиакомпания "ИрАэро" начнет осуществлять регулярные рейсы по маршруту Саратов - Анталья с частотой два раза в неделю. Продолжится и выполнение рейсов в Ереван авиакомпанией "Ширак Авиа".

Из международного аэропорта «Гагарин» доступны полеты на российские курорты Сочи и Минеральные Воды, а также популярные направления в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Грозный и Сургут.

Авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "S7 Airlines" будут выполнять полеты в Москву. "Победа" также будет осуществлять ежедневные рейсы в Санкт-Петербург, а также продолжит выполнять рейсы в Сочи с частотой 3 раза в неделю. Авиакомпания "Red Wings" продолжит летать из Саратова в Екатеринбург дважды в неделю, а в Казань и Грозный - два раза в неделю с помощью авиакомпании "ЮВТ-Аэро".

Также из «Гагарина» возможно путешествие в Грозный, Сургут, Казань, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. По-прежнему доступны Сочи и Минеральные Воды.

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