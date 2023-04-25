В Энгельсе построят новую большую поликлинику в микрорайоне Шурова Гора

По поручению губернатора Романа Бусаргина в программу модернизации первичного звена здравоохранения были внесены изменения. Согласно ним, поликлиника в микрорайоне Шурова Гора в Энгельсе вошла в число объектов, запланированных к строительству. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Этот микрорайон планируется застраивать под жилой массив многоэтажек, его население должно составить около 20 тысяч человек. Областные власти поставили задачу полностью удовлетворить потребности жителей нового микрорайона в медицинских учреждениях.

Новая поликлиника сможет принимать до 300 посетителей в смену. Строительство поликлиники начнется в 2024 году. В дополнение к этому, в программу на 2023 год также были включены два объекта: реконструкция лечебно-поликлинического корпуса в ЗАТО Светлый и реконструкция женской консультации поликлиники №9 в Ленинском районе города Саратова.

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