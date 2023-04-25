На Радоницу в Саратовской области весь день будет идти дождь

архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Радоницу, 25 апреля, в Саратовской области весь день будет идти дождь, сообщили в Гидрометцентре.
Ночью от 7 до 12 тепла, в пониженных местах региона заморозки до +2. Днем погода будет теплой – +11…+16 градусов, в районах Левобережья до +21.
Днем возможна гроза, восточный ветер 5-10 м/с, с порывами до 14-20 метров в секунду.
Дождь усилится к середине дня, временами он будет носить ливневый характер.
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