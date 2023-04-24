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НовостиОбщество24 апреля 2023 17:40

За неделю в Саратовской области заболеваемость ОРВИ выросла почти на 20 процентов

Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшую неделю, с 17 по 23 апреля, в Саратовской области было зарегистрировано 14 612 случаев заражения ОРВИ, – это на 19% больше, чем на предыдущей неделе.

В целом, заболеваемость почти на 30% выше, чем в среднем по прошлым годам. Такие данные были озвучены сотрудниками Роспотребнадзора в Саратовской области.

Что касается гриппа, то с осени 2022 года в регионе зарегистрировано 2581 случай заражения, а на прошлой неделе гриппом заболели 40 человек.

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