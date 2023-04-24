На Радоницу в центре Саратова запрет парковку и проезд транспорта

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Саратова предупредила о введении ограничений на парковку и движение авто в центре города в связи с празднованием Радоницы.

Так, завтра, 25 апреля, с 8:00 до 23:00 запрещено парковать транспорт по Чапаева от Большой Казачьей до Советской, площади Кирова от Мирного переулка, – эти же улицы будут перекрыты для движения с 15 до 23 часов.

Запрет парковки коснется также части Большой Казачьей от Чапаева до Рахова и улица Люкшина целиком, с 8 до 20:00 также по этим участкам запрещено движение любого транспорта, включая общественный.

Запрет не распространяется на горожан, живущих в этих районах.

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