архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ртищевском районе горели 1,5 гектара леса. О пожаре сообщил глава муниципалитета Александр Жуковский в своем Телеграм-канале.

Возгорание произошло 20 апреля в районе села Зыбино, причины пожара выясняются.

Кроме того, на заседании ПДС отметили, что из-за неосторожного обращения с огнем за неделю на территории района произошло девять возгораний сухой травы.

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