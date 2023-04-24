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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 13:27

В Ртищевском районе горели 1,5 гектара леса

Возгорание произошло около села Зыбино в Саратовской области
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ртищевском районе горели 1,5 гектара леса. О пожаре сообщил глава муниципалитета Александр Жуковский в своем Телеграм-канале.

Возгорание произошло 20 апреля в районе села Зыбино, причины пожара выясняются.

Кроме того, на заседании ПДС отметили, что из-за неосторожного обращения с огнем за неделю на территории района произошло девять возгораний сухой травы.

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