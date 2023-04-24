архив КП
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ртищевском районе горели 1,5 гектара леса. О пожаре сообщил глава муниципалитета Александр Жуковский в своем Телеграм-канале.
Возгорание произошло 20 апреля в районе села Зыбино, причины пожара выясняются.
Кроме того, на заседании ПДС отметили, что из-за неосторожного обращения с огнем за неделю на территории района произошло девять возгораний сухой травы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.