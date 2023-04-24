В Саратовской области на предстоящей неделе ожидается преимущественно теплая погода без осадков

архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области всю неделю ожидается преимущественно теплая погода без осадков. Об этом рассказала начальник отдела прогнозирования гидрометцентра Светлана Цветайло.

В целом по региону ночью температура воздуха будет составлять +6…+11 градусов, в низменных областях холоднее : +1…+5 градуса. Днем температурный режим составит +16…+21 градусов.

Неделя пройдет без существенных осадков. Исключение составит лишь вторник, 25 апреля. На Радоницу прогнозируются умеренные и сильные осадки с небольшим похолоданием до +11…+15 градусов.

Ветровой режим в начале недели будет повышенный. Ветер подует с юга и юго-востока со скоростью 6-11 метров в секунду, с порывами 14-19 метров в секунду. К концу недели направление изменится на юго-западное и западное, при этом скорость уменьшится до 2-5 метров в секунду.

Температура воды в Волге, по данным на 24 апреля, составляет +4… +7 градуса.

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