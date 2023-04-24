В ходе СВО погиб Сергей Соболев из Саратова. Глава региона Роман Бусаргин и мэр Саратова Лада Мокроусова выразили соболезнования родным и близким погибшего.

- Сергей Соболев запомнится мужественным и сильным человеком. Он был верен чести и присяге. Вечная память герою, - заявил Роман Бусаргин.

- Вечная память военнослужащему, отдавшему жизнь на благо своей Родины, - высказалась Лада Мокроусова.

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