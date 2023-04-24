Пьяный житель Перелюбского района сжег свой дом и выжил

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 23 апреля, пьяный житель Перелюбского района Саратовской области сжег свой дом и выжил на пожаре, о чем сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар произошел в деревне Кузябаево в частном доме, о чем дежурному сообщили в 19:04. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении 60-летнего хозяина жилья. Площадь пожара составила 36 квадратных метров.

Пожарные эвакуировали мужчину, который находился в алкогольном опьянении. Он не пострадал. На тушение были направлены 2 пожарных расчета.

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