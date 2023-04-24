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НовостиОбщество24 апреля 2023 8:00

Саратовская область оказалась в лидерах России по доходности вложений в недвижимость

Регион попал в топ-25 по стране
Наталия Калинина
РИА Новости

РИА Новости

Саратовская область оказалась в топ-25 регионов России по доходности вложений в недвижимость. Об этом сообщают РИА Новости.

Эксперты составили рейтинг регионов по доходности инвестиций в недвижимость. Саратовская область оказалась на 22 месте из 84. Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость на 5 лет в регионе составляет 9,5 процента, что является неплохим показателем. Без учета сдачи недвижимости в аренду она составит 5,5 процента.

Самый высокий доход за последние пять лет получили жители Краснодарского края, где недвижимость под сдачу могла принести почти 20 процентов дохода в год. Самый низкий показатель по стране зафиксирован в Оренбургской области, где он составляет чуть более 1 процента.

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