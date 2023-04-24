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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 7:51

В Саратовской области обнаружено тело 16-летней девочки

Смерть наступила от асфиксии
Наталия Калинина

Вчера, 23 апреля, в Саратовской области было обнаружено тело 16-летней девочки, о чем в своем Телеграм-канале сообщил глава регионального минздрава Олег Костин.

Смерть ребенка была зафиксирована в 20.30 в поселке Алексанров Гай. Пострадавшей было 16 лет, ее обнаружили в доме. Механическая асфиксия стала причиной гибели.

Пострадавшая скончалась до прибытия «скорой». Предположительно, речь идет о добровольном уходе из жизни.

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