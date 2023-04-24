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НовостиОбщество24 апреля 2023 5:21

В Саратовской области родились Марта, Клаудия и Асмарис

За неделю появились две пары девочек и четыре мальчиков
Наталия Калинина

На прошлой неделе в Саратовской области родились дети с такими редкими именами, как Марта, Клаудия, Аристарх и Асмарис. Об этом сообщают в региональном управлении ЗАГСа.

За этот период в Саратове, Энгельсе и Балакове зарегистрировано 212 новорожденных, из которых 116 мальчики, а 96 девочки. В их числе шесть двойней – две пары девочек и четыре мальчиков, из них Сарлор и Асрор - 6 и 7 ребенок в семье.

12 маленьких саратовцев родители зарегистрировали через суперсервис «Рождение ребенка» на Госуслугах.