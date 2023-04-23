Фото: Балашовский район |Администрация

Сегодня ночью, 23 апреля, в Балашове вандалы осквернили более 50 могил, о чем сообщила администрация муниципалитета.

Акт вандализма был совершен накануне православного праздника Красная горка на старом Ветлянском кладбище.

Злоумышленники осквернили и уничтожилиболее 50-ти надгробий. Родственники умерших написали обратились в полицию.

Администрация и полиция Балашовского района просит всех, у кого есть какая-либо информация по этому делу, обратиться по телефону 02 или 112.