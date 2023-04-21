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НовостиОбщество21 апреля 2023 13:02

Назначен новый член Общественной палаты Саратовской области

Вместо Александра Ванцова губернатором назначен новый член Общественной палаты
Роман Хвалин

Накануне, 20 апреля, в Саратовской области утвердили нового члена Общественной палаты. Постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Александр Ванцов прекратил свои полномочия в связи с переходом в Саратовскую областную Думу.

Его заменила Ольга Новикова — член Саратовского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

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