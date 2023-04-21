В Саратовской области появится новая солнечная электростанция

архив КП
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Компания «Юнигрин пауэр» планирует создать солнечную электростанцию в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
Запуск поставок энергии планируется на конец 2025 года. Согласно данным министерства инвестиционной политики региона, в настоящее время уже существуют четыре солнечные электростанции в Новоузенском, Ершовском, Пугачевском и Дергачевском районах общей мощностью более 100 МВт.
Ожидается, что новая электростанция будет наибольшей по размеру. Кроме того, электроэнергия будет распределяться по всей России. Также создание этого проекта приведет к созданию 20 рабочих мест.
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