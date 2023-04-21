В Саратове на Стрелке Mercedes-Benz насмерть задавил пенсионерку

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 20 апреля, в Кировском районе Саратова Mercedes-Benz насмерть задавил пенсионерку, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла в 21:35 на проспекте 50 лет Октября в районе Стрелки, автомобиль Mercedes-Benz сбил 69-летнюю женщину. Саратовчанка умерла на месте ДТП.

Подробности происшедшего уточняются.

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