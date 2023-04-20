Самые большие проблемы Саратова - высокая готовность к миграции, плохая работа ЖКХ и низкие доходы населения

архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Финансовый университет при Правительстве РФ представил очередной рейтинг качества жизни в крупных городах по итогам 1 квартала 2023 года.

Саратов в рейтинге располагается на 50-м месте в группе городов с достаточно высоким качеством жизни. Саратовом эта группа заканчивается – дальше начинаются проблемные города, качество жизни в которых срочно необходимо повышать. Из городов ПФО туда попали Йошкар-Ола, Пермь и Саранск.

Мониторинг качества жизни проводился по различным направлениям от материального благополучия населения, работы ЖКХ и культурной заинтересованности до уровня тревожности жителей.

По итогам исследования самыми большими проблемами в Саратове остаются: высокая готовность к миграции, плохая работа ЖКХ и низкие доходы населения. Также в группе тревожных Саратовских факторов оказались – качество медобслуживания и конфликтность общественных отношений.

В ТОП-20 городов вошли Нижний Новгород (6 место), Казань (13), Ижевск (15) и Пенза (20). Основная проблема жителей Нижнего Новгорода, Пензы и Ижевска – материальное благополучие, а недоступная недвижимость больше всего тревожит казанцев.

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