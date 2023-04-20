В Саратовской области подешевели помидоры и подорожал лук

архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Саратовстат рассказал об изменении цен на продукты за неделю с 10 по 17 апреля. Данные опубликованы на официальном сайте ведомства.
Сильнее всего в регионе снизилась цена на помидоры (подешевели на 4,1%), также упала в цене мука (2,9%). Снизились и цены на овощи – картофель, свеклу и морковь, – на 1,2-1,8%.
Повысилась же цена на лук (подорожал на 3,9%), мороженую рыбу (2,6%) и сахар-песок (3,7%).
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