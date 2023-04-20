В Саратовской области молодым специалистам могут выплачивать от двухсот тысяч рублей за трудоустройство

архив КП Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Саратовская область может ввести единовременные выплаты выпускникам вузов, которые предпочтут вернуться для работы на малую родину. Соответствующий законопроект за авторством депутатов Станислава Денисенко, Алексея Антонова, Романа Чуйченко и Александра Блатмана поступил на рассмотрение в комитет облдумы по промышленности и инвестиционной политике.

Планируется, что если специалисту менее 35 лет, и он окончил ССУЗ, то выплата составит 200 тысяч рублей, по окончании вуза можно претендовать уже на сумму в 350 тысяч рублей, даже если он ранее получал выплату как окончивший среднее специальное учебное заведение.

Адресатами выплат в законопроекте названы инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-программисты, токари и фрезеровщики. Основное условие - в течение года после получения диплома устроится на предприятие в Саратовской области. Если специалист получит выплату, уволится и не сможет устроиться на другое предприятие в течение трех месяцев, ему придется вернуть полученные средства.

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