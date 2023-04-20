В Саратовской области зарегистрировано 107 новых случаев коронавируса

архив КП
За последние сутки, по данным на 20 апреля, в Саратовской области зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусом.
Общее количество заболевших с начала пандемии в области составляет 320 940 человек. Выздоровели 313 975 человек, за сутки — 100.
Наибольший прирост новых заболевших наблюдается среди пенсионеров старше 65 лет - 38 пациентов, также 12 инфицированных - подростки до 17 лет.
По клиническому течению болезни с признаками пневмонии 5 человек, остальные с признаками ОРВИ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.