В Саратовской области зарегистрировано 107 новых случаев коронавируса

архив КП

За последние сутки, по данным на 20 апреля, в Саратовской области зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших с начала пандемии в области составляет 320 940 человек. Выздоровели 313 975 человек, за сутки — 100.

Наибольший прирост новых заболевших наблюдается среди пенсионеров старше 65 лет - 38 пациентов, также 12 инфицированных - подростки до 17 лет.

По клиническому течению болезни с признаками пневмонии 5 человек, остальные с признаками ОРВИ.

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