фото: ГИБДД

В Вольском районе «девятка» слетела с трассы и перевернулась. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 19 апреля, в Вольском районе произошло ДТП. Примерно в 00:30 на 17 километре автодороги «Вольск - Черкасское - Калмантай». 35-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет.

В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован.

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