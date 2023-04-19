Заседание Саратовской областной думы 19.04.23

Общественная палата Саратовской области пополнилась двумя новыми членами. Об этом стало известно сегодня, 19 апреля, в ходе заседания Саратовской областной Думы.

Роман Чуйченко (фракция «ЕР») представил на обозрение депутатов предложение о введении в состав общественной палаты Ольги Шириновой — председателя профсоюзной организации СГТУ имени Ю.А. Гагарина и Андрея Аверьянова — декана педиатрического факультете СГМУ.

Потребность в новых кандидатурах появилась в связи со смертью двух бывших членов Общественной палаты — Георгия Фролова и Валентины Бобровой.

Депутаты поддержали инициативу.

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