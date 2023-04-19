архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Саратове до конца лета закрыли проезд по Хользунова и Астраханской из-за ремонта труб, сообщили в «Т Плюс».
Ограничения будут действовать до августа этого года.
Хользунова будет закрыта на участке от 2-й Садовой до Шелковичной, позже перекрытие продлят до Мичурина.
Улица Астраханская уже закрыта для проезда в районе 2-й Садовой, позже будут недоступны участки от 2-й Садовой до Станционной, после этого перекрытие распространится на всю Станционную.
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