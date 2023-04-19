Власти Саратовской области начнут компенсировать перевозчикам 100% средств за провоз льготников

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отчитался в региональном парламенте о проблемах развития транспорта, отметив, что он все еще находится в прошлом.

Глава региона при этом подчеркнул, что как только началась активная работа над этим вопросом, перевозчики оказались вынуждены срочно закупать новый транспорт. Бусаргин также сообщил о проблемах при появлении транспортной карты – ее внедрение, по оценке губернатора, шло «очень тяжело».

Роман Бусаргин отметил, что транспортная карта помогла уточнить реальное число льготников в регионе – до ее внедрения перевозчики регулярно отчитывались, что перевозят большее число таких пассажиров, чтобы получить более высокие компенсации за это.

По мнению губернатора, именно это является причиной сопротивления перевозчиков новой системе. Правительство региона намерено увеличить компенсации перевозчикам за проезд по льготам до 100%, чтобы решить эту проблему, по словам Бусаргина, компании будут конкурировать за право перевозить льготников.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.