Роман Бусаргин сообщил о возможной доплате медикам саратовских сел до миллиона рублей

архив КП
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Роман Бусаргин сообщил о рассмотрении вопроса доплаты медикам саратовских сел до миллиона рублей. Об этом сегодня, 19 апреля, губернатор заявил во время отчета в облдуме.
Вопрос касается денежной выплаты медицинскому персоналу, который выезжает в саратовские села.
Доплата таким работникам составит от 500 тысяч рублей до одного миллиона.
Данный законопроект находится на рассмотрении.
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