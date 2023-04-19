Роман Бусаргин сообщил о возможной доплате медикам саратовских сел до миллиона рублей

архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роман Бусаргин сообщил о рассмотрении вопроса доплаты медикам саратовских сел до миллиона рублей. Об этом сегодня, 19 апреля, губернатор заявил во время отчета в облдуме.

Вопрос касается денежной выплаты медицинскому персоналу, который выезжает в саратовские села.

Доплата таким работникам составит от 500 тысяч рублей до одного миллиона.

Данный законопроект находится на рассмотрении.

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