В Саратовской области за год создано более трех тысяч рабочих мест

Роман Бусаргин в облдуме

Сегодня, 18 апреля, губернатор Роман Бусаргин выступает с отчетом в Саратовской областной думе. Глава региона упомянул рассказал о ситуации с доходами граждан в регионе.

По словам Бусаргина, в регионе не произошло существенного снижения реальных доходов жителей, сокращение на 1,6% связано, преимущественно, с инфляцией.

— Когда посещаю предприятия, всегда спрашиваю у работников про зарплату. Многие при начальстве стесняются говорить. Иногда в ответ слышу откровенно низкие цифры, хотя специалист опытный и, что самое главное, квалифицированный. В таких случаях всегда обращаюсь к руководству предприятия. Объясняю, что за специалистов нужно держаться. Это в ваших интересах. Без достойной оплаты труда уйдут туда, где о них заботятся, прислушиваются и стараются поправлять ситуацию, — высказался Роман Бусаргин.

В модернизацию, расширение и создание производств общая сумма инвестиций составила 207 миллиардов рублей – результатом таких вложений стало создание более трех тысяч рабочих мест.

Бусаргин рассказал, что треть трудоспособного населения региона занята в малом бизнесе, за прошлый год число работников в данном секторе выросло почти на 12 процентов.

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