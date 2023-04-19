Панков: в своем отчете губернатор рассказал о перспективах развития области

Николай Панков 19.04.23.

Сегодня, 19 апреля, губернатор Роман Бусаргин рассказал о перспективах развития области. Николай Панков прокомментировал доклад главы региона в своем телеграм-канале «Пара слоV».

- Отчет губернатора рассказывает о перспективах развития области. Большое внимание уделено проектам Вячеслава Володина. Они позволяют улучшить качество жизни и безопасности наших граждан.

Огромное значение имеет эффективное использование федеральных средств, что отметил губернатор. Важна также ответственность министерств и ведомств. Без жесткого спроса с чиновников проблемы останутся. Примерами служат и стадион в Вольске, и Чапаевский санаторий в Ершове, и пансионат в Пугачеве, и ряд других объектов.

Махинации с землей в муниципалитетах вынудили Бусаргина передать территории в собственность региона. Теперь минстрой должен проконтролировать, чтобы многоэтажки не строились без социальных объектов. Жесткий спрос с ответственных лиц, вплоть до увольнения, - правильный шаг губернатора.

Важные для саратовцев вопросы поднимают и жители, и депутаты от всех фракций. Есипов от КПРФ, Пьяных от ЛДПР, Калинин от «Справедливой России», Захаров от партии «Новые люди», Ванцов от «Родины», Антонов от «Единой России». Главное для нас сейчас – это общая Победа, - отметил Николай Панков.

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