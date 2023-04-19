В Саратове при расставании парень получил от девушки ножевое ранение. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает региональное ГУ МВД.

В Заводском районе 29-летний горожанин пришел к бывшей сожительнице забрать свои вещи. В квартире между ними произошел конфликт.

В порыве агрессии 24-летняя девушка схватила нож и нанесла своему бывшему возлюбленному удар в живот.

Мужчину госпитализировали в медучреждение. Тем не менее, потерпевший пытался скрыть от сотрудников полиции реальные обстоятельства.

Горожанин рассказал, что на него напали неизвестные в подъезде дома.

Кроме того, оперативники выяснили все обстоятельства произошедшего. Виновница призналась в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 8 лет лишения свободы.

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