В Саратове при расставании парень получил от девушки ножевое ранение. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает региональное ГУ МВД.
В Заводском районе 29-летний горожанин пришел к бывшей сожительнице забрать свои вещи. В квартире между ними произошел конфликт.
В порыве агрессии 24-летняя девушка схватила нож и нанесла своему бывшему возлюбленному удар в живот.
Мужчину госпитализировали в медучреждение. Тем не менее, потерпевший пытался скрыть от сотрудников полиции реальные обстоятельства.
Горожанин рассказал, что на него напали неизвестные в подъезде дома.
Кроме того, оперативники выяснили все обстоятельства произошедшего. Виновница призналась в содеянном.
Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 8 лет лишения свободы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.